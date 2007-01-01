Пункт выдачи 1: Плеханова 55
Пункт выдачи 2: Короля 88
ремонт ноутбуков

Срочный ремонт ноутбуков

Ремонт ЖК мониторов и телевизоров
Ремонт планшетов

Стоимость ремонт в Минске

ориентировочные цены услуг мастерской - точные только после диагностики

Ремонт ноутбуков
Ремонт ноутбуков
от...
20.00 Br
  • Замена матрицы
  • Ремонт материнской платы
  • Замеча чипов BGA монтажа
Ремонт мониторов
Ремонт мониторов
от...
25.00 Br
  • Замена ламп подсветки
  • Ремонт цепи питания
  • Ремонт платы управления
Ремонт планшетов
Ремонт планшетов
от...
20.00 Br
  • Замена разбитых экранов
  • Замена разъемов
  • Ремонт системных плат

Почему выбирают нашу мастерскую?

Преимущества сервисного центра по ремонту ноутбуков в Минске

Доставка
Забираем и доставляем отремонтированную технику по всему Минску
Низкая стоимость
Стоимость ремонта ноутбуков, смартфонов и планшетов ниже конкурентов
+120 дней гарантии
Выдаем официальную гарантию на услуги ремонта ноутбуков от 4 месяцев!
Опытные специалисты
Мастерская работает с 2007 года и имеет большой штат опытных мастеров по ремонту

Как мы работаем?

Порядок предоставления услуг сервисным центром

1.забираем ноутбук
2.проводим диагностику
3.согласовываем стоимость и сроки
4.ремонтируем ноутбук
5.1забираете рабочий ноутбук
5.2доставляем рабочий ноутбук

Услуги

Основные услуги по ремонту ноутбуков, смартофнов, мониторов и планшетов: причины поломки, основные неисправности. По вине владельца происходит большее количество проблем, ошибок и поломок. К этому относится как небрежное отношение, так и не правильная эксплуатация, а парой даже не знание и не соблюдение элементарных правил эксплуатации.

Восстановление информации
Восстановление информации
Восстановление удаленных файлов (документы, фото, видео), в том числе после переустановки Windows
Замена комплектующих в ноутбуках
Замена комплектующих
Замена неисправных комплектующих в ноутбуках: разбитые экраны, залитые клавиатуры, вышедшие из строя АКБ
Замена тачскринов и экранов
Замена тачскринов и экранов
Замена разбитых, треснувших тачскринов и матриц в планшетах и ноутбуках с сенсорным экраном
Ремонт планшетов
Профессиональный ремонт планшетов всех производителей любой сложности от замены батареи и перепрошивки, до ремонта системной платы
Ремонт материнских плат ноутбуков
Ремонт материнских плат
Ремонт материнских плат ноутбуков в том числе замена северного моста, юного моста, видеочипа, мультиконтроллера
Восстановление корпуса ноутбука
Восстановление корпуса
Восстановление корпуса ноутбука: устраним проблемы с трещинами, сколами, отломанными петлями и крепежом
  все услуги
Довольные клиенты
15000
более
Опыт работы
13
лет
Обслужили более
250
предприятий
Отремонтировали
39000
единиц техники

Обслуживаем марки ноутбуков:

ремонт ноутбуков Asus
ремонт ноутбуков acer
ремонт ноутбуков apple
ремонт ноутбуков lenovo
ремонт ноутбуков dell
ремонт ноутбуков hp
ремонт ноутбуков msi
Бесплатный выезд мастера!
В связи с короновирусом мы сами забираем неисправные ноутбуки, мониторы, планшеты и доставляем в сервис.
Заказать выезд!
Контакты
Минск, Рокоссовского 117/18
(8029) 385-7857
info@laptop-servis.by
Время работы
Понедельник-суббота10:00 - 19:00
Воскресенье выходной